Белый дом обеспокоен задержанием американца в КНДР

ВАШИНГТОН, 8 мая — РИА Новости, Алексей Богдановский. Белый дом обеспокоен задержанием американского гражданина в КНДР, заявил журналистам пресс-секретарь президента США Шон Спайсер.

"Мы хорошо осведомлены об этом, и это нас беспокоит", — сказал Спайсер. Он подтвердил, что США, как и в других подобных случаях, намерены обратиться за помощью к посольству Швеции в Пхеньяне, которое представляет интересы США в КНДР в отсутствие дипотношений.

Ранее агентство Рейтер со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщило о задержании еще одного гражданина США по подозрению в осуществлении деятельности, направленной против государства. Отмечалось, что гражданин США Ким Хак Сон, работавший в Пхеньянском университете науки и технологий, был задержан 6 мая.

В конце апреля стало известного о задержании в КНДР американского гражданина Тони Кима (корейское имя Ким Сан Док) по обвинению в подрывной деятельности в стране.

Ким Хак Сон стал четвертым по счету гражданином США, удерживаемым в КНДР. Ранее сообщалось, что помимо Тони Кима в стране были задержаны 62-летний американец корейского происхождения Ким Чон Чхоль и студент из США Отто-Фридерик Уормбиер. В 2016 году они оба были приговорены к лишению свободы по обвинениям в подрывной деятельности против КНДР.