Избитая на митинге в Париже журналист Sputnik France чувствует себя хорошо

Полиция в Париже выставила кордон на пути шествия протеста против победы Макрона

Полиция в Париже выставила кордон на пути шествия протеста против победы Макрона

ПАРИЖ, 8 мая — РИА Новости. Корреспондент агентства Sputnik France, пострадавшая в ходе столкновений полиции с демонстрантами в Париже, чувствует себя хорошо, серьезных травм и телесных повреждений у неё нет, сообщила журналист РИА Новости.

Ранее сообщалось, что французская полиция применила силу к журналисту Sputnik France во время манифестации против итогов выборов в Париже, у нее отняли защитную каску и попытались разбить телефон.

"Меня задели дубинкой несколько раз, когда я снимала полицейских в момент их столкновения с демонстрантами. Немного больно, но ничего не повредили, синяков не осталось. Чувствую я себя хорошо", — сказала она.

Шествие против результатов выборов началось утром в понедельник у Площади Республики. Затем демонстранты пошли колонной в направлении Площади Бастилии. На пути шествия полиция выставила кордоны, происходили стычки с полицейскими, которые применяли слезоточивый газ, дубинки и резиновые пули.

В воскресенье во Франции прошел второй тур президентских выборов. Лидер движения "Вперед", экс-министр экономики страны Эммануэль Макрон одержал верх с результатом 66,1%, свидетельствуют данные МВД.