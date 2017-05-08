Макрон после победы на выборах побеседовал с лидерами пяти стран

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. После победы на прошедших в воскресенье выборах Эммануэль Макрон лично побеседовал с лидерами США, Великобритании, Германии, Турции и Канады, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на коммюнике движения "Вперед", которое возглавляет избранный президент.

Отмечается, что Макрон также получил ряд письменных поздравлений, в том числе от российского президента Владимира Путина.

В воскресенье во Франции прошел второй тур президентских выборов. Экс-министр экономики страны Эммануэль Макрон одержал верх с результатом 66,1%, свидетельствуют данные МВД. Свои голоса Макрону отдали более 20,7 миллиона избирателей. Лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен получила свыше 10,6 миллиона голосов (33,9%).