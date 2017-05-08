США
8.058 мая20:20МСК
USD58.54+0.97
EUR64.24+1.51
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

Суд в Эстонии приговорил россиянина Зинченко к пяти годам тюрьмы за шпионаж

20:0108.05.2017
0730
© РИА Новости . ТихоновПерейти в фотобанкВид на Таллин, Эстония. Архивное фотоВид на Таллин, Эстония. Архивное фото
© РИА Новости . Тихонов
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Харьюский уездный суд в Таллине приговорил к пяти годам лишения свободы гражданина России Артема Зинченко, который якобы был агентом Главного разведывательного управления при Генштабе ВС России (ГРУ). Об этом сообщил портал эстонского телерадиовещания ERR.

Столица Эстонии Таллин. Архивное фото
© РИА Новости . Ольга Солдатенкова
В Эстонии лишили гражданства жену осужденного за шпионаж в пользу России
Россиянин, которому сейчас 30 лет, находился в Эстонии с 2013 года на основании вида на жительство.

"Согласно обвинению Госпрокуратуры, ГРУ завербовало Зинченко в 2009 году, начиная с 2013 года и до своего задержания в январе 2017 года мужчина активно участвовал в агентурно-оперативной работе российской внешней разведки, направленной на подрыв безопасности Эстонии",— говорится на сайте телеканала.

По данным следствия, Зинченко добывал информацию об объектах государственной обороны и объектах, обеспечивающих жизненно важные услуги на территории Эстонии. Также он следил и информировал ГРУ о перемещениях военной техники Сил обороны и ее союзников. Эти сведения он передавал сотрудникам ГРУ, в том числе, во время своих поездок в Санкт-Петербург.

В полиции безопасности (КАПО) и прокуратуре отмечают, что в последние годы особенно заметен интерес российских спецслужб к гражданам Эстонии, которые непосредственно не имеют доступа к государственной тайне.

История с контрабандой

Города мира. Таллин. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Песня
Перейти в фотобанк
В Эстонии утверждают, что в 2016 году двух человек осудили за работу на ФСБ
В апреле КАПО заявила, что в 2016 году задержала двух имевших двойное – эстонское и российское – гражданство мужчин, которых ФСБ якобы завербовала для того, чтобы следить за эстонскими военными и сотрудниками департамента полиции и погранохраны. Оба задержанных занимались контрабандной торговлей. Суд признал их виновными и приговорил одного к двум с половиной, а второго – к трем годам лишения свободы.

Кроме того, с октября 2015 по февраль 2016 года Тартуский уездный суд приговорил к различным срокам тюремного заключения троих мужчин, которые были признаны виновными в преступлениях против эстонского государства и сотрудничестве с российскими спецслужбами. Двое из них были гражданами Эстонии, один не имел гражданства.

Военнослужащие НАТО на аэродроме Эмари в Эстонии. Архивное фото
© Flickr / U.S. Army Europe
В Эстонии боятся, что Москва будет провоцировать военных НАТО на драки
В Прокуратуре утверждали, что мужчины работали на ФСБ поодиночке. Интерес спецслужб якобы также был вызван тем, что все трое были связаны с контрабандой.

Полиция безопасности заявляла в тот период о росте влияния ФСБ за пределами России и обвинила спецслужбу в "наиболее агрессивной" разведдеятельности против Эстонии. Наиболее ярким, по утверждению КАПО, примером такой деятельности ФСБ является "похищение" выполнявшего должностные обязанности офицера полиции Эстона Кохвера в 2014 году.

"Остается предположить, что по результатам "агрессивной разведдеятельности" удалось добыть бесценную информацию: эстонская полиция безопасности тщательно охраняла от российских спецслужб главную эстонскую тайну о том, что в Эстонии тайн больше нет", — отмечала в связи с этим официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дело Кохвера

ФСБ задержала Эстона Кохвера его в 2014 году в Псковской области со спецтехникой для скрытой записи, пистолетом и 5 тысячами евро. По оценке российских спецслужб, была пресечена "агентурная операция департамента полиции безопасности МВД Эстонии".

Арсен Мардалейшвили (справа) на заседании в Московском городском суде по делу о шпионаже
© РИА Новости . ФСБ РФ
Перейти в фотобанк
Мнение: эстонец шпионил за российскими военными по заданию НАТО
Псковский областной суд 19 августа 2015 года признал Кохвера виновным в шпионаже, контрабанде, ношении оружия, а также в незаконном пересечении госграницы. Он был осужден на 15 лет заключения. Ему также был назначен штраф в размере 100 тысяч рублей.

Эстонские же власти заявляли, что Кохвер был похищен неизвестными на территории Эстонии недалеко от пограничного пункта Лухамаа на границе с Псковской областью и под угрозой оружия доставлен в Россию. Полиция безопасности Эстонии утверждает, что ее сотрудник "выполнял служебные обязанности по предотвращению трансграничного преступления, связанного с контрабандой".

Позже Кохвера обменяли на экс-офицера департамента полиции безопасности МВД Эстонии Алексея Дрессена, отбывавшего наказание за передачу секретных сведений ФСБ России.

Вопрос разграничения территории

Граница России с Эстонией. Ивангород - Нарва, архивное фото
© Flickr / Tony Bowden
Эстония проведет границу с Россией. Неофициально
Споры вокруг того, на чьей территории в момент задержания находился Кохвер также связаны с тем, что между странами до сих пор не подписан договор, который четко устанавливал бы прохождение разграничительной линии. Несмотря на это, несколько дней назад стало известно, что Эстония начинает обустройство сухопутных и водных границ с Россией. Примерная протяженность российско-эстонской границы — около 340 километров.

Эстонские пограничники планируют провести демаркацию, установить специальную охранную систему и заграждение, а также проложить патрульную тропу. В основном завершить строительство границы с Россией планируется к 2018 году, когда в Эстонии будут праздновать 100-летие Декларации о независимости страны.

Комментировать
+
В мире
Комментировать
 
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
* Все поля обязательны к заполнению
Заявка успешно отправлена