Суд в Эстонии приговорил россиянина Зинченко к пяти годам тюрьмы за шпионаж

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Харьюский уездный суд в Таллине приговорил к пяти годам лишения свободы гражданина России Артема Зинченко, который якобы был агентом Главного разведывательного управления при Генштабе ВС России (ГРУ). Об этом сообщил портал эстонского телерадиовещания ERR.

Россиянин, которому сейчас 30 лет, находился в Эстонии с 2013 года на основании вида на жительство.

"Согласно обвинению Госпрокуратуры, ГРУ завербовало Зинченко в 2009 году, начиная с 2013 года и до своего задержания в январе 2017 года мужчина активно участвовал в агентурно-оперативной работе российской внешней разведки, направленной на подрыв безопасности Эстонии",— говорится на сайте телеканала.

По данным следствия, Зинченко добывал информацию об объектах государственной обороны и объектах, обеспечивающих жизненно важные услуги на территории Эстонии. Также он следил и информировал ГРУ о перемещениях военной техники Сил обороны и ее союзников. Эти сведения он передавал сотрудникам ГРУ, в том числе, во время своих поездок в Санкт-Петербург.

В полиции безопасности (КАПО) и прокуратуре отмечают, что в последние годы особенно заметен интерес российских спецслужб к гражданам Эстонии, которые непосредственно не имеют доступа к государственной тайне.

История с контрабандой

В апреле КАПО заявила, что в 2016 году задержала двух имевших двойное – эстонское и российское – гражданство мужчин, которых ФСБ якобы завербовала для того, чтобы следить за эстонскими военными и сотрудниками департамента полиции и погранохраны. Оба задержанных занимались контрабандной торговлей. Суд признал их виновными и приговорил одного к двум с половиной, а второго – к трем годам лишения свободы.

Кроме того, с октября 2015 по февраль 2016 года Тартуский уездный суд приговорил к различным срокам тюремного заключения троих мужчин, которые были признаны виновными в преступлениях против эстонского государства и сотрудничестве с российскими спецслужбами. Двое из них были гражданами Эстонии, один не имел гражданства.

В Прокуратуре утверждали, что мужчины работали на ФСБ поодиночке. Интерес спецслужб якобы также был вызван тем, что все трое были связаны с контрабандой.

Полиция безопасности заявляла в тот период о росте влияния ФСБ за пределами России и обвинила спецслужбу в "наиболее агрессивной" разведдеятельности против Эстонии. Наиболее ярким, по утверждению КАПО, примером такой деятельности ФСБ является "похищение" выполнявшего должностные обязанности офицера полиции Эстона Кохвера в 2014 году.

"Остается предположить, что по результатам "агрессивной разведдеятельности" удалось добыть бесценную информацию: эстонская полиция безопасности тщательно охраняла от российских спецслужб главную эстонскую тайну о том, что в Эстонии тайн больше нет", — отмечала в связи с этим официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дело Кохвера

ФСБ задержала Эстона Кохвера его в 2014 году в Псковской области со спецтехникой для скрытой записи, пистолетом и 5 тысячами евро. По оценке российских спецслужб, была пресечена "агентурная операция департамента полиции безопасности МВД Эстонии".

Псковский областной суд 19 августа 2015 года признал Кохвера виновным в шпионаже, контрабанде, ношении оружия, а также в незаконном пересечении госграницы. Он был осужден на 15 лет заключения. Ему также был назначен штраф в размере 100 тысяч рублей.

Эстонские же власти заявляли, что Кохвер был похищен неизвестными на территории Эстонии недалеко от пограничного пункта Лухамаа на границе с Псковской областью и под угрозой оружия доставлен в Россию. Полиция безопасности Эстонии утверждает, что ее сотрудник "выполнял служебные обязанности по предотвращению трансграничного преступления, связанного с контрабандой".

Позже Кохвера обменяли на экс-офицера департамента полиции безопасности МВД Эстонии Алексея Дрессена, отбывавшего наказание за передачу секретных сведений ФСБ России.

Вопрос разграничения территории

Споры вокруг того, на чьей территории в момент задержания находился Кохвер также связаны с тем, что между странами до сих пор не подписан договор, который четко устанавливал бы прохождение разграничительной линии. Несмотря на это, несколько дней назад стало известно, что Эстония начинает обустройство сухопутных и водных границ с Россией. Примерная протяженность российско-эстонской границы — около 340 километров.

Эстонские пограничники планируют провести демаркацию, установить специальную охранную систему и заграждение, а также проложить патрульную тропу. В основном завершить строительство границы с Россией планируется к 2018 году, когда в Эстонии будут праздновать 100-летие Декларации о независимости страны.