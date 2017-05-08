Порошенко поздравил бойцов УПА* с победой над Третьим рейхом

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко опубликовал в Twitter поздравления с Днем памяти и примирения.

Слава ветеранам Червоної армії та партизанського руху!



Слава воякам УПА та всім учасникам національно-визвольних змагань! — Петро Порошенко (@poroshenko) 8 мая 2017 г.

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Слава всім, хто захищав Україну від агресії Третього рейху!



Слава ЗСУ, добровольцям, волонтерам і всім, хто боронять Україну від агресії РФ — Петро Порошенко (@poroshenko) 8 мая 2017 г.

​"Слава ветеранам Красной Армии и партизанского движения! Слава бойцам УПА и всем участникам национально-освободительных движений! Слава всем, кто защищал Украину от агрессии Третьего Рейха!" — написал Порошенко.

Кроме того, Порошенко поздравил "ВСУ, добровольцев, волонтеров и всех, кто обороняет Украину от агрессии РФ". По его словам, Украину сегодня защищают потомки как воинов Красной Армии, так и УПА* (Украинской Повстанческой Армии).

С 2015 года на Украине 8 мая отмечается День памяти и примирения в знак солидарности с европейскими странами, которые отмечают в этот день капитуляцию нацистской Германии.

Украинская повстанческая армия* была сформирована в октябре 1942 года как боевое крыло Организации украинских националистов. Она действовала преимущественно на Западной Украине и воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами. После окончания Великой Отечественной войны члены УПА* вели борьбу против советской власти, совершая террористические акты против интеллигенции и местных органов власти, комсомольских и партийных активистов.

Порошенко в мае 2015 года дал ОУН-УПА статус "борцов за независимость" Украины. Героизация УПА* на Украине вызывает критику со стороны многих ветеранов Великой Отечественной войны и политиков, обвиняющих бандеровцев в сотрудничестве с нацистами.

*Организация запрещена на территории России.