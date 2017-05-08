Пиар-директор Джамалы раскритиковал организацию Евровидения в Киеве

КИЕВ, 8 мая — РИА Новости. Пиар-директор певицы Джамалы, одной из главных действующих лиц в конкурсе "Евровидение-2017", Денис Козловский сообщил о неудовлетворительной организации церемонии открытия песенного конкурса в Киеве, которая прошла в воскресенье.

Украина получила право принимать "Евровидение-2017" после победы певицы Джамалы с песней "1944" на конкурсе в Стокгольме в 2016 году.

"Джамале запретили идти на красную дорожку. Странно, не правда ли, что победителю предыдущего года, который привез Евровидение в Украину, запрещают там появляться. В итоге не сфотографировался там только ленивый. Кстати, в Стокгольме Манс Зелмерлев встречал все делегации именно на красной дорожке. "Таков регламент нашего конкурса", — объяснил режиссер красной дорожки в Украине. Мы очень уважаем правила, поэтому послушались и не пошли", — написал Козловский на своей странице в Facebook.

Кроме того, по словам Козловского, певице предложили полететь на церемонию открытия на вертолете без разрешений на полеты, так как это может украсить имидж страны. Также он отметил, что Джамалу долго не могла пропустить охрана на место проведения мероприятия, а уровень выданных пропусков (бейджей) не соответствует выполняемым функциям.

В воскресенье в Киеве состоялось официальное открытие песенного конкурса "Евровидение-2017". Финал запланирован на 13 мая, полуфиналы пройдут 9 и 11 мая. В конкурсе примут участие 42 страны. Представлять Россию на конкурсе "Евровидение" должна была Юлия Самойлова с песней о любви Flame Is Burning, однако Служба безопасности Украины запретила артистке въезд на территорию страны на три года из-за ее выступления в Крыму. Европейский вещательный союз предлагал России транслировать конкурс через спутник либо сменить конкурсанта. На Первом канале назвали эти варианты неприемлемыми и в сложившейся ситуации не сочли возможным транслировать конкурс.

Накануне открытия конкурса власти Украины не пустили в страну аккредитованных на "Евровидение" фотокорреспондента МИА "Россия сегодня" Рамиля Ситдикова и двух журналисток газеты "Комсомольская правда" Марию Ремизову и Елену Бодуэн.