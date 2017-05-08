Британский корабль сопровождал российскую подлодку в районе Ла-Манша

ЛОНДОН, 8 мая – РИА Новости, Мария Табак. Британский военный корабль Somerset в минувшую пятницу сопровождал российскую подводную лодку "Краснодар" во время ее прохождения через пролив Ла-Манш, отделяющий Великобританию от континентальной Европы, говорится в сообщении Королевского ВМС со ссылкой на слова командира Somerset Тима Берри.

"Патрулирование моря как в наших водах, так и за их пределами является одной из ключевых задач Королевских ВМС. Сопровождение иностранных военных кораблей, в данном случае, российской субмарины, когда они проходят через наши воды, просто является частью усилий по защите нашего островного государства", — приводятся в сообщении слова Берри.