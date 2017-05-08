В Грузии во время спуска по реке погиб российский турист

ТБИЛИСИ, 8 мая — РИА Новости, Мэги Кикалейшвили. Российский турист погиб на западе Грузии во время спуска по реке Бжужи, еще один пострадал, сообщают грузинские СМИ со ссылкой на МВД.

"Двадцативосьмилетний турист из Москвы погиб в селе Гоми Озургедского муниципалитета в реке Бжужи. В регионе накануне состоялся любительский турнир по каякингу",- сообщает телекомпания "Имеди".

По данным грузинских ТВ, туристы спустились по реке и столкнулись с глыбой, один из них получил повреждения. Сообщается, что МВД Грузии ведет расследование по статье 115 УК, что подразумевает доведение до самоубийства.