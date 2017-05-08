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В мире

Акция противников Макрона в Париже переросла в беспорядки

Сюжет:
Выборы президента Франции (1117)
18:3808.05.2017
(обновлено: 18:39 08.05.2017)
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© РИА Новости . Светлана КаражасАкция протеста в Париже 08.05.2017Акция протеста в Париже 08.05.2017
© РИА Новости . Светлана Каражас

ПАРИЖ, 8 мая — РИА Новости. Акция протеста против избрания президентом Франции лидера движения "Вперед" Эммануэля Макрона, начавшаяся в Париже в спокойной атмосфере, переросла в беспорядки. Ее участники начали собираться на площади Республики около 14.00 по местному времени (15.00 мск). Одновременно на этой же площади проходил мирный митинг памяти, предваряющий шествие "Бессмертного полка".

Акция протеста против выборов в Париже
© РИА Новости . Дмитрий Горностаев
Один из организаторов марша протеста в Париже обещает новые акции

Примерно через час после начала акций две колонны, пребывавшие в противоположных настроениях, отправились в разные стороны. "Бессмертный полк" ушел маршем к кладбищу Пер-Лашез, а выступающие против Макрона двинулись по излюбленной "тропе" протеста — в направлении площади Бастилии.

Обстановка накалялась

Первое время обстановка на протестном шествии была спокойной — молодежь, составляющая большинство участников акции, выкрикивала лозунги против избранного президента Франции, играла на барабанах.

Безопасность на акции протеста обеспечивали усиленные наряды полицейского спецназа, вооруженные автоматическим оружием с резиновыми пулями и баллончиками слезоточивого газа.

© РИА Новости . Дмитрий ГорностаевПолиция в Париже выставила кордон на пути шествия протеста против победы Макрона
© РИА Новости . Дмитрий Горностаев
Полиция в Париже выставила кордон на пути шествия протеста против победы Макрона

Вскоре участники шествия начали провоцировать полицию, кидаясь в нее петардами и мусором, в том числе стеклянными бутылками. Не сразу, но достаточно быстро полицейские стали отвечать на хулиганские выходки протестующих, "усмиряя" их слезоточивым газом.

Многотысячное шествие продолжалось до самой площади Бастилии. Спецназ несколько раз пытался отсечь наиболее радикально настроенный авангард процессии, однако это удавалось не всегда. Попавшие на площадь участники акции оказались в кольце полицейских, перекрывших выходы на прилегающие улицы. Для обеспечения правопорядка в район Бастилии доставили водомет, однако он не пригодился.

В ходе акции протеста от действий полиции пострадали несколько журналистов, в том числе — корреспондент Sputnik France. По словам журналистки, у нее отняли каску и маску и чуть не разбили телефон, с которого велась прямая трансляция с места событий.

Акция протеста против выборов в Париже
© РИА Новости . Дмитрий Горностаев
В Париже на марше против выборов полиция избила журналиста Sputnik France

На импровизированном митинге, который участники акции устроили за оцеплением, один из организаторов пообещал, что протестные митинги продолжатся "в ближайшие недели". Он также сказал, "что общим компасом для собравшихся будет классовая борьба". Именно этот активист и начинал акцию своим выступлением с трибуны на площади Республики, "заводя" собравшихся.

После импровизированного митинга участники протеста начали расходиться. В районе 17.20 по местному времени (18.20 мск) полиция вытеснила последних протестующих с проезжей части на тротуар, движение транспорта было восстановлено, а оцепление снято. Таким образом, акция продлилась немногим более трех часов.

Причина для гнева

В воскресенье во Франции прошел второй тур президентских выборов. Лидер движения "Вперед", экс-министр экономики страны Эммануэль Макрон одержал верх с результатом 66,1%, свидетельствуют данные МВД.

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© РИА Новости . Дмитрий Горностаев
Парижане вышли на улицы, протестуя против итогов президентских выборов

Вскоре после объявления первых итогов выборов, в ночь на понедельник радикально настроенная молодёжь устроила на востоке Парижа акцию протеста против Макрона. Она также завершилась столкновениями с полицией.

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