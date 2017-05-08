Аналитик назвал победу Макрона "минусом" в копилку евроинтеграции

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Победа Эммануэля Макрона на президентских выборах во Франции в долгосрочном плане — это "минус", а не "плюс" в копилку евроинтеграции, считает шеф-аналитик ГК "ТелеТрейд" Петр Пушкарев.

Впрочем, сегодня слишком многие и в бизнесе, финансах, и в среде политиков не отдают себе в этом отчета​ и полагают, что дело обстоит ровным счётом наоборот, считает аналитик.

В воскресенье во Франции прошел второй тур президентских выборов. Макрон одержал победу с результатом 66,1%, свидетельствуют официальные данные МВД. Свои голоса Макрону отдали более 20,7 миллиона избирателей. Лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен получила свыше 10,6 миллиона голосов (33,9%).

"Большинство инвесторов и спекулянтов ставит на то, что Европа по итогам выборов во Франции станет сплоченнее, а имеющиеся проблемы с социальной неоднородностью, с миграцией и неубывающей безработицей, с низкими темпами экономического роста будут решаться легче — но это иллюзия", — говорит аналитик.

"В действительности, Европа могла бы стать намного сильнее в результате диалога сильных национальных государств… Сегодняшний результат французских выборов законсервирует нерешенные вопросы еще на несколько лет", — считает эксперт.

"Если откуда-то в Европе и будут исходить сильные импульсы к переменам в Евросоюзе, к честному обсуждению имеющихся противоречий в интересах жителей каждого из государств Европы, то вряд ли такие идеи можно ожидать от нынешних французских властей…", — заключил Пушкарев.