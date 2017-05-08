Трамп рассказал, кто может быть причастен к утечке секретов в СМИ

ВАШИНГТОН, 8 мая — РИА Новости, Алексей Богдановский. Президент США Дональд Трамп заявил, что бывшая исполняющая обязанности генпрокурора — главы министерства юстиции Салли Йейтс могла быть причастна к утечке секретной информации в СМИ, об этом он написал в своем аккаунте в Twitter.

"Спросите Салли Йейтс под присягой, знает ли она, каким образом секретная информация попала в газеты вскоре после того, как она объяснила ее совету в Белом доме", — заявил Трамп в понедельник.

Трамп уволил исполняющую обязанности генпрокурора, которая была назначена администрацией Барака Обамы, после того, как Йейтс публично отказалась выполнять указ Трампа по иммиграции.

Йейтс будет выступать в понедельник в конгрессе на слушаниях о "российском вмешательстве" в выборы США, которое в Кремле неоднократно опровергали.

Йейтс, возглавляя министерство юстиции сразу после прихода Трампа к власти, отвечала в том числе и за ряд спецслужб, включая ФБР, ответственное за контрразведку. Как ожидается, Йейтс заявит в конгрессе, что предупреждала администрацию США заранее о контактах советника Трампа по национальной безопасности Майкла Флинна с послом России в США Сергеем Кисляком.

По мнению Йейтс, подобные контакты делали Флинна уязвимым для возможной компрометации. Администрация Трампа не сочла эти контакты предосудительными. Однако после этого в прессу были "слиты" заявления со ссылкой на анонимных сотрудников спецслужб, что Флинн обсуждал с Кисляком возможное снятие санкций США против России.

В Кремле заявили, что разговор имел место, но его содержание было передано неверно. Флинн ушел в отставку, признав, что не полностью проинформировал администрацию о своем общении с Кисляком.

После отставки Флинна комитеты конгресса и Пентагон стали проверять сообщения о том, что Флинн получил в ходе визита в Россию в 2015 году гонорары от российских компаний — на это ему как носителю секретов и недавнему высокопоставленному военному требовалось одобрение в США. Адвокат Флинна заявил, что тот подробно проинформировал спецслужбы США о своей поездке до и после визита в Москву.

После ухода Флинна с поста американские СМИ сообщили о том, что он ранее зарегистрировался в Министерстве юстиции США в качестве "иностранного агента" и представлял интересы Турции.