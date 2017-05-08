Меркель рассказала Порошенко о результатах переговоров в России

Федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель во время совместной с президентом РФ Владимиром Путиным пресс-конференции в Сочи. 2 мая 2017

Федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель во время совместной с президентом РФ Владимиром Путиным пресс-конференции в Сочи. 2 мая 2017

КИЕВ, 8 мая — РИА Новости. Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель в ходе телефонного разговора проинформировала президента Украины Петра Порошенко о результатах ее переговоров в России 2 мая, сообщается на сайте президента Украины.

Меркель 2 мая провела переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

"Федеральный канцлер проинформировала президента Украины об итогах своих переговоров в России 2 мая", — говорится в сообщении.

Как отмечается, лидеры двух государств обсудили ситуацию на Донбассе, отметив приоритетность выполнения компонента безопасности Минских договоренностей.

"Президент Украины отметил недопустимость проведения каких-либо демонстраций техники под видом "парадов" на оккупированных территориях 9 мая. Петр Порошенко и Ангела Меркель также осудили нападения на представителей ОБСЕ и системные препятствия в их работе. Они подчеркнули важность проведения расследования и наказания виновных в атаке на патруль ОБСЕ 23 апреля. Собеседники также подчеркнули необходимость освобождения заложников", — отмечается в сообщении.