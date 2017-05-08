В ФРГ украли золотую диадему с 367 бриллиантами стоимостью 1,2 млн евро

БЕРЛИН, 8 мая — РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Украшенную 367 бриллиантами и платиной золотую диадему стоимостью около 1,2 миллиона евро украли злоумышленники из Баденского земельного музея в Карлсруэ, сообщили в понедельник в полиции Баден-Вюртемберга.

Диадема была похищена из "Тронного зала" музея, из закрытой витрины. По информации агентства dpa, замок витрины не был взломан, сработала ли сигнализация, пока неизвестно. Сотрудники не сразу обратили внимание на пропажу ценного экспоната. В полицию они обратились только 29 апреля, точная дата кражи пока не установлена.

Диадема принадлежала великой герцогине Хильде фон Баден, она создана в начале 20 века. Расследование ведет уголовная полиция Баден-Вюртемберга.