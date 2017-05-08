Один из организаторов марша протеста в Париже обещает новые акции

ПАРИЖ, 8 мая – РИА Новости. Один из организаторов шествия в Париже против победы Эммануэля Макрона на президентских выборах заявил на импровизированном митинге у Площади Бастилии, что протестные акции продолжатся в ближайшие недели.

Шествие против результатов выборов началось утром в понедельник у Площади Республики. Затем демонстранты пошли колонной в направлении Площади Бастилии. На пути шествия полиция выставила кордоны, происходили стычки с полицейскими, которые применяли слезоточивый газ и резиновые пули.

Когда многотысячная колонна подошла к Площади Бастилии, полиция открыла кордон и запустила большую группу участников протеста, после чего заблокировала их там. В настоящее время площадь оцеплена со всех сторон, выставлены полицейские микроавтобусы с металлическими решетками, которые блокируют проход на прилегающие улицы.

© Sputnik Акция протеста против результатов выборов во Франции. Париж, 8 мая 2017 © Sputnik Акция протеста против результатов выборов во Франции. Париж, 8 мая 2017

На импровизированном митинге, который участники акции устроили за оцеплением, один из организаторов пообещал, что протестные митинги продолжатся "в ближайшие недели". Он также сказал, "что общим компасом для собравшихся будет классовая борьба".

В настоящее время обстановка на митинге успокаивается, расположенные поблизости рестораны и кафе работают, входы в метро также открыты.

Накануне радикально настроенная молодёжь устроила на востоке Парижа акцию протеста против Макрона, которая в итоге переросла в столкновения с полицией.

В воскресенье во Франции прошел второй тур президентских выборов. Лидер движения "Вперед", экс-министр экономики страны Эммануэль Макрон одержал верх с результатом 66,1%, свидетельствуют данные МВД.