Приемная дочь Макрона рассказала, как он воспринял результаты выборов

ПАРИЖ, 8 мая – РИА Новости. Приемная дочь избранного президента Франции Эммануэля Макрона Тифэн Озьер (Tiphaine Auzière) рассказала, как он воспринял результаты второго тура президентских выборов.

"Вся семья и все близкие коллеги были там (в штабе движения "Вперед" в 15 округе Парижа – ред.), дети и приближенные члены команды. Он был очень взволнован", — рассказала дочь супруги Макрона в эфире радиостанции Europe 1.

"Люди, которые там присутствовали, позволили себе выразить свою радость. Он не подпрыгивал в воздухе, не кричал, как люди вокруг", — отметила Озьер.

По ее словам, она поняла, что Макрон избран президентом, только когда он приехал к Лувру. "Я сказала себе: в нашей семье есть президент республики. Для него это большая честь и большая ответственность", — заявила Озьер.

В воскресенье во Франции прошел второй тур президентских выборов. Лидер движения "Вперед", экс-министр экономики страны Эммануэль Макрон одержал верх с результатом 66,1%, свидетельствуют данные МВД. Свои голоса Макрону отдали более 20,7 миллиона избирателей. Лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен получила свыше 10,6 миллиона голосов (33,9%).