Сын Трампа отрицает, что говорил о привлечении инвесторов из России

ВАШИНГТОН, 8 мая — РИА Новости, Алексей Богдановский. Сын президента США Дональда Трампа Эрик отрицает, что говорил несколько лет назад о привлечении инвесторов из России в семейный бизнес.

По словам журналиста Джеймса Додсона, в 2014 году Эрик Трамп говорил, что "получает все необходимое финансирование из России" на строительство полей для гольфа, которым занималась его семья. Кроме того, по утверждению Додсона, Эрик Трамп заявлял о "постоянных поездках" в РФ. Эти предполагаемые высказывания многократно цитировались политическими противниками Дональда Трампа как доказательство "связей Трампа с Россией", которые опровергают как в Кремле, так и в Белом доме.

Эрик Трамп в своем Twitter сослался на статью издания Hill, где цитируются слова Додсона, и добавил: "Эта статья полностью сфабрикована и является еще одним примером того, почему в нашей стране есть такое глубокое недоверие к СМИ". Трамп добавил хэштег #FakeNews ("фейковые новости") — так называет СМИ его отец.

This story is completely fabricated and just another example of why there is such a deep distrust of the media in our country. #FakeNews https://t.co/YZMUnniw7Z — Eric Trump (@EricTrump) 8 мая 2017 г.

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