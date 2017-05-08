СМИ: Турция планирует построить стену вдоль части границы с Ираном

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Власти Турции планируют построить стену вдоль 70 километров турецко-иранской границы в рамках мер, направленных против запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК), сообщает газета Hürriyet со ссылкой на высокопоставленного источника.

На территории Ирана рядом с турецкой границей находятся шесть лагерей РПК, в которых размещаются около 800-1000 членов партии, сообщил собеседник газеты. "Они проникают в Турцию, устраивают нападения и уезжают", — сказал он.

"В качестве предупредительных мер против этого мы намерены построить стену вдоль 70 километров границы рядом с (провинциями) Агры и Ыгдыр, мы также закроем оставшуюся часть башнями и железными ограждениями. Вдобавок мы размещаем на границе освещение", — добавил он.

Общая протяженность границы Ирана и Турции составляет около 500 км.

После возобновления в Турции в июле 2015 года вооруженного конфликта с РПК в результате нападений курдских повстанцев погибли около 900 военных и полицейских, а также более 300 гражданских лиц. На днях министр национальной обороны Турции Фикри Ышык заявил, что с 23 июля 2015 года силы безопасности Турции нейтрализовали 10 тысяч 91 бойца PПK. Курды называют эти данные завышенными.