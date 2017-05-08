Под Одессой неизвестные уничтожили аллею, созданную в память трагедии 2 мая

Участники во время акции в память о погибших при пожаре в Доме профсоюзов на площади Куликово поле в Одессе. 2 мая 2017

Участники во время акции в память о погибших при пожаре в Доме профсоюзов на площади Куликово поле в Одессе. 2 мая 2017

КИЕВ, 8 мая — РИА Новости. Неизвестные в городе Южный Одесской области в ночь на понедельник уничтожили аллею берёз, высаженную в третью годовщину событий 2 мая 2014 года в Одессе, когда радикалы убили почти 50 человек, сообщается на сайте украинской партии "Оппозиционный блок".

"В ночь на 8 мая 2017 года в центре города Южный Одесской области неизвестные уничтожили всю аллею берез, высаженных в третью годовщину одесской трагедии 2 мая", — говорится в сообщении.

Как отмечается, аллея была высажена по инициативе депутата Одесского областного совета от "Оппозиционного блока" Виталия Саутенкова при поддержке национальной платформы "Женщины за Мир". Было высажено 48 берез ровно количеству погибших в результате одесской трагедии человек.

В Одесской региональной организации "Оппозиционного блока" уверены, акт вандализма совершен представителями радикальных и пронационалистически настроенных организаций, которые на протяжении последних трех лет совершенно беспрепятственно и безнаказанно орудуют в Одессе и Одесской области, совершая нападения на офисы партии, членов и сторонников политической силы.

После госпереворота на Украине активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле в Одессе. Днем 2 мая 2014 года в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также радикалами "евромайдана" — с другой. Драка закончилась разрушением палаточного городка и поджогом Дома профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана". При этом по многим из тех, кто пытался спастись, из толпы радикалов стреляли.

Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек, шесть — в районе Греческой площади и торгового центра "Афина" (из них двое умерли в больницах), 42 — на Куликовом поле и в Доме профсоюзов (трое скончались в больницах). Шесть человек скончались от огнестрельных ранений, десять выпали из окон горящего здания и разбились, 32 погибли от ожогов и в результате отравления угарным газом. Более 250 человек пострадали.