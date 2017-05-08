В Париже на марше против выборов полиция избила журналиста Sputnik France

ПОЛИЦИЯ ИЗБИЛА ЖУРНАЛИСТА SPUTNIK FRANCE ВО ВРЕМЯ МАНИФЕСТАЦИИ ПРОТИВ ИТОГОВ ВЫБОРОВ В ПАРИЖЕ, У НЕЕ ОТНЯЛИ ЗАЩИТНУЮ КАСКУ, ПОПЫТАЛИСЬ РАЗБИТЬ ТЕЛЕФОН