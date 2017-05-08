В Париже против протестующих применили слезоточивый газ и резиновые пули

Полиция в Париже выставила кордон на пути шествия протеста против победы Макрона

Полиция в Париже выставила кордон на пути шествия протеста против победы Макрона

ПАРИЖ, 8 мая – РИА Новости. Полиция применила слезоточивый газ и резиновые пули против участников акции протеста, которая проходит в понедельник на востоке Париже, передает корреспондент РИА Новости.

Шествие против результатов выборов началось у Площади Республики. Сейчас демонстранты дошли до Бульвара Бомарше. На их пути полиция выставила кордоны.

​Как передает корреспондент с места событий, после начавшихся в отношении полиции провокаций сотрудники правоохранительных органов отсекли от основного шествия его авангард, молодежь из его состава зажата между двумя кордонами полицейских. Остальная часть протестующих оказалась позади.