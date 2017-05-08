Во Франции один из избирателей проголосовал за стиральную машину

ПАРИЖ, 8 мая – РИА Новости. Второй тур выборов президента во Франции не обошелся без курьезных случаев голосования: один из французских избирателей опустил в урну бюллетень с предложением "голосовать за стиральную машину", потому что "она выполняет свою программу", сообщает издание La Voix du Nord.

В воскресенье во Франции прошел второй тур президентских выборов, победу на которых одержал Эммануэль Макрон. По данным МВД Франции, явка составила 74,56%, на участки не пришли свыше 12 миллионов избирателей. При этом 6,35% избирателей проголосовали пустым бюллетенем, в котором не указана фамилия кандидата, а 2,21% бюллетеней были признаны недействительными: в совокупности это превышает 4 миллиона человек.

На одном из участков в расположенном на севере Франции городе Данкерк в конверте для бюллетеня члены избиркома обнаружили распечатанное на листке изображение стиральной машины, которое сопровождалось надписью: "Голосуйте за стиральную машину. Она единственная выполняет программу".

На участке в городе Нанси на востоке Франции другой избиратель нарисовал на бюллетене генерала Шарля де Голля. В Гренобле избиратель опустил в урну бюллетень за кандидата от "Национального фронта" Марин Ле Пен, однако написал от руки, что "шутит".

В другом случае в урну бросили фотографию французского актера Мишеля Блана, фамилия которого переводится как "белый", по аналогии с "белым", протестным голосованием.