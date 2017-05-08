СМИ: в Италии конфисковали более 37 тонн наркотиков для боевиков ИГ*

РИМ, 8 мая — РИА Новости, Александр Логунов. Итальянские правоохранители обнаружили и конфисковали 37,5 тонны наркотиков, направлявшихся в Ливию и предположительно предназначавшихся для действующих там боевиков группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).

Как сообщает газета La Repubblica, запрещённый груз был найден в порту северного итальянского города Генуя. Наркотик находился в трёх контейнерах, отправленных из Индии в Северную Африку под видом шампуня.

Конфискованное вещество представляет собой стимулирующий препарат, который используется исламскими террористами на Ближнем Востоке для повышения выносливости в бою и снижения болевого порога.

Общая стоимость изъятых таблеток, по предварительным оценкам, составляет 75 миллионов евро. Как заявил представитель генуэзской прокуратуры, средства от продажи стимулятора в Ливии оказались бы направлены на финансирование терроризма.

*Террористическая организация, запрещенная в России.