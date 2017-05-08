В Париже проходит многотысячный марш протеста против президентских выборов

ПАРИЖ, 8 мая – РИА Новости. Акция протеста против победы на президентских выборах Эммануэля Макрона, начавшаяся в понедельник в Париже на Площади Республики, продолжилась многотысячным шествием по бульвару дю Тампль, передает корреспондент РИА Новости.
В нем принимают участие представители левых организаций, профсоюзов, анархистов и антифашистов. Перед началом шествия на митинге выступающие призывали начать активную политическую борьбу с будущим правительством Эммануэля Макрона, звучали антикапиталистические лозунги.
Шествие пока проходит мирно, оркестр играет Bella ciao, песню, ставшую своеобразным гимном партизанских движений в Европе во время Второй мировой войны. Шествие уже растянулось на полтора километра, люди продолжают прибывать.
В воскресенье вечером после объявления результатов выборов акция, проводившаяся на востоке Париже в районе Менильмонтан, переросла в столкновения с полицией, которая применила для разгона спецсредства. По ее итогам было задержано свыше 140 человек.