В Париже проходит многотысячный марш протеста против президентских выборов

ПАРИЖ, 8 мая – РИА Новости. Акция протеста против победы на президентских выборах Эммануэля Макрона, начавшаяся в понедельник в Париже на Площади Республики, продолжилась многотысячным шествием по бульвару дю Тампль, передает корреспондент РИА Новости.

В нем принимают участие представители левых организаций, профсоюзов, анархистов и антифашистов. Перед началом шествия на митинге выступающие призывали начать активную политическую борьбу с будущим правительством Эммануэля Макрона, звучали антикапиталистические лозунги.

© Sputnik Акция протеста против результатов выборов во Франции. Париж, 8 мая 2017 © Sputnik Акция протеста против результатов выборов во Франции. Париж, 8 мая 2017

Шествие пока проходит мирно, оркестр играет Bella ciao, песню, ставшую своеобразным гимном партизанских движений в Европе во время Второй мировой войны. Шествие уже растянулось на полтора километра, люди продолжают прибывать.

© Sputnik Акция протеста против результатов выборов во Франции. Париж, 8 мая 2017 © Sputnik Акция протеста против результатов выборов во Франции. Париж, 8 мая 2017

В листовках, которые раздают на акции, содержится призыв к французским избирателям бойкотировать выборы. "Как всегда каждый кандидат обещает, что будет отличаться от всех других, что в этот раз все действительно с ним изменится, но каждый раз мы видели, чем это заканчивалось", — говорится в листовке.

В воскресенье вечером после объявления результатов выборов акция, проводившаяся на востоке Париже в районе Менильмонтан, переросла в столкновения с полицией, которая применила для разгона спецсредства. По ее итогам было задержано свыше 140 человек.