Посол РФ в Париже: "Бессмертный полк" - это демонстрация дружбы двух стран

ПАРИЖ, 8 мая — РИА Новости, Виктория Иванова. Шествия "Бессмертного полка", которые проходят в понедельник в городах Франции, являются демонстрацией мощной франко-российской дружбы, сказал в понедельник РИА Новости посол РФ во Франции Александр Орлов.

"В этом году, я вижу, собралось гораздо больше людей, чем в прошлом, несколько сотен человек", — сказал посол незадолго до начала движения колонны от площади Республики к кладбищу Пен-Лашез, где запланировано возложение цветов к памятнику советским участникам французского Сопротивления.

"Для нас это большой праздник. Это чувство единения со своей великой Родиной, с большими событиями, которые происходят дома", — отметил Орлов, который пришёл на акцию в сопровождении супруги и детей. В руках всех членов семьи Орловых были портреты воевавших родственников.

"Бессмертный полк" в наших условиях, во Франции — это ещё демонстрация мощной франко-российской дружбы", — отметил посол.

Шествие, участие в котором принимают несколько сотен участников, сейчас движется по улицам Парижа. Участники акции исполняют знаменитые военные песни — "День Победы", "Нам нужна одна победа" и другие. Шествие сопровождают сотрудники полиции, для обеспечения безопасности даже перекрывают движение.

"Бессмертный полк" — общественная акция в память об участниках Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Проводится ежегодно в День Победы в России и за рубежом в форме массовых маршей и шествий, участники которых несут фотопортреты своих воевавших родственников.

Во Франции День победы отмечается 8 мая.