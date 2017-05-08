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В мире

В Праге в шествии "Бессмертного полка" участвовали более тысячи человек

Сюжет:
Подготовка к празднованию Дня Победы (230)
16:0308.05.2017
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© РИА Новости . Максим БлиновПерейти в фотобанкШествие Бессмертный полк в Москве. Архивное фотоШествие Бессмертный полк в Москве. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Блинов
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ПРАГА, 8 мая – РИА Новости, Александр Куранов. Несмотря на проливной дождь, более одной тысячи человек приняли в понедельник участие в шествии "Бессмертного полка" в Праге, сообщила РИА Новости один из организаторов акции Ольга Кондрашина.

Парад Победы на Красной площади 24 июня 1945. Иллюстрация из книги Бессмертный полк
© Фото предоставлено издательством АСТ
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"Маршрут шествия "Бессмертного полка", как и год назад, пролегал от Лоретанской площади, где находится МИД Чехии, до Градчанской площади, расположенной по соседству с Пражским градом, резиденцией главы государства. Весенний ливень основательно промочил демонстрантов, но они, с музыкой и песнями, с портретами родственников, принимавших участие во Второй мировой войне и георгиевскими ленточками на груди с видимым удовольствием прошли намеченный путь", — сказала Кондрашина.

Для участников войны и ленинградской блокады организаторы мероприятия выделили специальные машины на тот случай, если у ветеранов не хватит сил на полукилометровый поход, но они предпочли пройти его в общем строю.

Вот уже второй год общественная акция "Бессмертный полк" собирает людей, большинство из которых в будничной суете не встречаются друг с другом, подчеркнула Кондрашина. Россиян, казахов, украинцев, грузин и представителей других национальностей – тех, кого судьба ныне навсегда или на короткое время привела в чешскую столицу, объединила в этот день память о великой Победе и о тех, кто на фронтах или в глубоком тылу все силы отдавал для уничтожения фашистов.

Небольшая группка местных националистов попыталась испортить праздничное настроение собравшимся, выкрикивая что-то о насилии, которое якобы принесла Красная армия в 1945 году в Чехословакию, но им дали отпор свои же сограждане, которые тоже участвовали в шествии.

По окончании акции у стен Пражского града состоялся большой концерт с участием детских артистов из Пльзеня и подмосковного Красногорска.

Также в понедельник шествия "Бессмертного полка" впервые состоялись также в Карловых Варах и Брно. В общей сложности в этих городах в акциях участвовало около одной тысячи человек. По словам их организаторов, Елены Устименко в Карловых Варах и Любови Вондроушковой в Брно, шествия и митинги на центральных городских площадях прошли с музыкой, песнями и даже танцами, при большом интересе местных жителей и туристов, многие из которых с удовольствием прикрепили на груди георгиевские ленточки, полученные от организаторов.

Выбор 8 мая датой проведения шествий объясняется тем, что в Чехии это праздничный, выходной день, а 9 мая — обычный рабочий, и далеко не все желающие имеют возможность в этот день принять участие в этих акциях.

Во вторник 9 мая шествия "Бессмертного полка" пройдут еще в двух чешских городах, Теплице и Остраве. Для поддержания правопорядка во время проведения акций во всех пяти городах власти выделяют необходимое число полицейских.

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