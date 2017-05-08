Французский депутат назвал страны, являющиеся фундаментом Евросоюза

ПАРИЖ, 8 мая – РИА Новости. Депутат от центристской политической партии "Союз демократов и независимых" Руди Саль (Rudy Salles) заявил РИА Новости о необходимости тесного сотрудничества между Францией и Германией, двух ведущих стран ЕС.

"Прежде всего, важно, чтобы франко-германский союз был прочным фундаментом для Евросоюза", — заявил Саль в ответ на вопрос о том, может ли укрепиться союз двух стран в это время неопределенности. Он полагает, что между канцлером ФРГ Ангелой Меркель и избранным президентом Франции Эммануэлем Макроном будет "хорошее взаимопонимание".

Саль отметил, что все демократы и республиканцы мобилизовали свои усилия, чтобы не дать сопернице Макрона лидеру партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен победить. По словам депутата, для избранного президента будет очень важно попытаться объединить Францию и французов.

Саль добавил, что граждане страны рады завершению пятилетки действующего президента Франсуа Олланда. Кроме того, по мнению депутата, если бы речь шла о преемственности между Олландом и Макроном, то последнему не удалось бы объединить французов.

Ранее советник Макрона по экономическим вопросам Жан Пизани-Ферри заявил, что Макрон будет придерживаться жесткой позиции в ходе переговоров по выходу Великобритании из ЕС. Саль отметил, что Макрон прав, занимая такую позицию.

В воскресенье во Франции прошел второй тур президентских выборов. Макрон одержал победу с результатом 66,1%, свидетельствуют официальные данные МВД. Свои голоса Макрону отдали более 20,7 миллиона избирателей. Лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен получила свыше 10,6 миллиона голосов (33,9%).