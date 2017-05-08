В Сирии новорожденного назвали Владимиром Путиным Майхубом

БЕЙРУТ, 8 мая — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Молодая семья из сирийского Баньяса (пригород Тартуса) назвала новорожденного ребенка Владимир Путин Майхуб в знак благодарности за помощь РФ Сирии, сообщает телеканал "Аль-Хабар".

"Я выбрал это имя в благодарности президенту России Владимиру Путину за его позицию в отношении нашей страны. За помощь российской армии и российского народа армии и народу САР в борьбе с терроризмом, в военном и политическом направлениях", — цитирует слова главы семейства телеканал.

Ребенок родился в субботу в одной из больниц города Тартус. Глава семейства Нурс Майхуб окутал новорожденного сына во флаги России и Сирии — это, по словам отца ребенка, символизирует, что "правительство и власть охраняют наших детей".

Мама ребенка Сальва Аббас сказала телеканалу, что она "счастлива этому имени, несмотря на трудность произношения", и обязательно научится "правильно выговаривать со временем".

Нурс Майхуб, 1988 года рождения, — военнослужащий сирийской армии, родом из деревни Хурбет-Касих в пригороде Баньяс. Проживает с семьей в пригороде Дамаска в городке Сахная. У Майхуба-старшего есть еще дочь с именем Мария.