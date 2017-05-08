В Эстонии россиянина осудили на пять лет за шпионаж

ТАЛЛИН, 8 мая — РИА Новости, Николай Адашкевич. Харьюский уездный суд в Таллине в понедельник приговорил к пяти годам лишения свободы проживавшего в Эстонии c 2013 года на основании вида на жительство гражданина России Артема Зинченко (30 лет), который якобы был агентом Главного разведывательного управления при Генштабе ВС РФ (ГРУ), сообщил портал эстонского телерадиовещания ERR.

"Согласно обвинению Госпрокуратуры, ГРУ завербовало Зинченко в 2009 году, начиная с 2013 года и до своего задержания в январе 2017 года мужчина активно участвовал в агентурно-оперативной работе российской внешней разведки, направленной на подрыв безопасности Эстонии",- говорится в сообщении.

По данным следствия, Зинченко добывал информацию об объектах государственной обороны и объектах, обеспечивающих жизненно важные услуги на территории Эстонии. Также он следил и информировал ГРУ о перемещениях военной техники Сил обороны и ее союзников. Собранные сведения он передавал сотрудникам ГРУ как с помощью средств связи, так и в ходе личных встреч в Санкт-Петербурге.

В полиции безопасности (КАПО) и прокуратуре отмечают, что в последние годы особенно заметен интерес российских спецслужб к гражданам Эстонии, которые непосредственно не имеют доступа к государственной тайне.