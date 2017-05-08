В Эстонии россиянина осудили на пять лет за шпионаж

ТАЛЛИН, 8 мая — РИА Новости, Николай Адашкевич. Харьюский уездный суд в Таллине в понедельник приговорил к пяти годам лишения свободы проживавшего в Эстонии c 2013 года на основании вида на жительство гражданина России Артема Зинченко (30 лет), который якобы был агентом Главного разведывательного управления при Генштабе ВС РФ (ГРУ), сообщил портал эстонского телерадиовещания ERR.
По данным следствия, Зинченко добывал информацию об объектах государственной обороны и объектах, обеспечивающих жизненно важные услуги на территории Эстонии. Также он следил и информировал ГРУ о перемещениях военной техники Сил обороны и ее союзников. Собранные сведения он передавал сотрудникам ГРУ как с помощью средств связи, так и в ходе личных встреч в Санкт-Петербурге.
В полиции безопасности (КАПО) и прокуратуре отмечают, что в последние годы особенно заметен интерес российских спецслужб к гражданам Эстонии, которые непосредственно не имеют доступа к государственной тайне.