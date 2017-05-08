В Бенгази ливийские военные освободили от "Аль-Каиды"* порт

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Ливийские военные освободили от боевиков "Аль-Каиды"* морской порт в городе Бенгази на востоке страны, передает телеканал Sky News Arabia со ссылкой на заявление армии.

Операцию против террористов в Бенгази проводит национальная армия Ливии во главе с маршалом Халифой Хафтаром, который конфликтует с властями в Триполи. В мае стороны провели результативные переговоры в ОАЭ, чтобы преодолеть раскол.

Как сообщает канал, военные Хафтара, кроме порта на Средиземном море, также взяли контроль над несколькими объектами на севере города Бенгази.

Армия ведет операцию в Бенгази против боевиков группировок ИГ* и "Аль-Каида"* более двух лет. Отмечается, что под контролем военных уже находится большинство районов города.

* Террористические группировки "Исламское государство" (ИГ) и "Аль-Каида" запрещены в России.