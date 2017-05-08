В Бенгази ливийские военные освободили от "Аль-Каиды"* порт

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Ливийские военные освободили от боевиков "Аль-Каиды"* морской порт в городе Бенгази на востоке страны, передает телеканал Sky News Arabia со ссылкой на заявление армии.
Как сообщает канал, военные Хафтара, кроме порта на Средиземном море, также взяли контроль над несколькими объектами на севере города Бенгази.
Армия ведет операцию в Бенгази против боевиков группировок ИГ* и "Аль-Каида"* более двух лет. Отмечается, что под контролем военных уже находится большинство районов города.
* Террористические группировки "Исламское государство" (ИГ) и "Аль-Каида" запрещены в России.