На юге Египта ликвидировали восемь экстремистов

КАИР, 8 мая — РИА Новости. Восемь экстремистов были уничтожены в перестрелке с полицией на юге Египта, со ссылкой на МВД страны сообщил портал издания "Youm7".

По данным силовиков, инцидент произошел на трассе Сохаг-Сафага, соединяющей провинции Верхнего Египта с провинцией Красного моря, в которой расположен курортный города Хургада.

Других подробностей происшедшего пока не приводится.