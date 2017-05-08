Меркель рада победе Христианско-демократического союза в Шлезвиг-Гольштейне

БЕРЛИН, 8 мая — РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что довольна итогами выборов в федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн, где ее партия Христианско-демократический союз (ХДС) заняла первое место, но подчеркнула, что предвыборная кампания в бундестаг "будет совсем другой".
"Это прекрасный день для ХДС Шлезвиг-Гольштейна, мы побеждаем и проигрываем сообща, мы очень рады, но выборы в ландтаг — это выборы в ландтаг, а выборы в бундестаг — это выборы в бундестаг", — добавила она.
Общенациональные выборы в бундестаг состоятся в Германии 24 сентября. По их итогам будет сформировано новое правительство и назначен канцлер.
Комментируя результаты выборов в Шлезвиг-Гольштейне, Меркель сказала, что одной из причин успеха считает не только личность лидера регионального отделения ХДС Даниэля Гюнтера, но и партийную программу, с которой он выступил.
"Возглавляющие партийные списки лица всегда вносят свой вклад, и я считаю, что Даниэль Гюнтер показал себя как вызывающий доверие, активный и действительно заинтересованный в будущем земли кандидат… Но только личность, при отсутствии программы — я не могу такое советовать", — заявила канцлер.