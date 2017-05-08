Меркель рада победе Христианско-демократического союза в Шлезвиг-Гольштейне

Канцлер ФРГ Ангела Меркель и кандидат от ХДС Даниэль Гюнтер после победы партии на выборах в федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн

Канцлер ФРГ Ангела Меркель и кандидат от ХДС Даниэль Гюнтер после победы партии на выборах в федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн

БЕРЛИН, 8 мая — РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что довольна итогами выборов в федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн, где ее партия Христианско-демократический союз (ХДС) заняла первое место, но подчеркнула, что предвыборная кампания в бундестаг "будет совсем другой".

"Каждый соперник из Социал-демократической партии Германии, в том числе Мартин Шульц — это задача, которой я со всем уважением занимаюсь. Конечно, предвыборная кампания в бундестаг будет совсем другой, гораздо более амбициозной, я об этом всегда говорила, и ничего не изменилось в связи с результатами выборов в ландтаг", — сказала Меркель, выступая перед журналистами в понедельник в штаб-квартире ХДС в Берлине.

"Это прекрасный день для ХДС Шлезвиг-Гольштейна, мы побеждаем и проигрываем сообща, мы очень рады, но выборы в ландтаг — это выборы в ландтаг, а выборы в бундестаг — это выборы в бундестаг", — добавила она.

Общенациональные выборы в бундестаг состоятся в Германии 24 сентября. По их итогам будет сформировано новое правительство и назначен канцлер.

Комментируя результаты выборов в Шлезвиг-Гольштейне, Меркель сказала, что одной из причин успеха считает не только личность лидера регионального отделения ХДС Даниэля Гюнтера, но и партийную программу, с которой он выступил.

"Возглавляющие партийные списки лица всегда вносят свой вклад, и я считаю, что Даниэль Гюнтер показал себя как вызывающий доверие, активный и действительно заинтересованный в будущем земли кандидат… Но только личность, при отсутствии программы — я не могу такое советовать", — заявила канцлер.