Юнкер раскритиковал возможное введение смертной казни в Турции

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что если Турция пойдет на введение смертной казни, то это будет равносильно завершению переговоров о ее вступлении в Евросоюз.

"Переговоры о вступлении Турции де-факто заморожены…. Турция как кандидат и член Совета Европы имеет обязательство придерживаться наших основных принципов — таких как соблюдение человеческих прав и свобод, а также верховенство права", — завил Юнкер в интервью немецкому изданию Rheinische Post.

"Если введение смертной казни окажется чем-то большим, чем просто риторика, это совершенно точно значит отречение Турции от европейской семьи. Это будет равносильно завершению переговоров", — добавил он.

В апреле конституционный референдум в Турции закончился победой сторонников перехода с парламентской на президентскую форму правления. Ожидается, что с новыми полномочиями глава государства может провести в Турции референдум о восстановлении смертной казни.