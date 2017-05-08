Юнкер раскритиковал возможное введение смертной казни в Турции

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что если Турция пойдет на введение смертной казни, то это будет равносильно завершению переговоров о ее вступлении в Евросоюз.
"Если введение смертной казни окажется чем-то большим, чем просто риторика, это совершенно точно значит отречение Турции от европейской семьи. Это будет равносильно завершению переговоров", — добавил он.
В апреле конституционный референдум в Турции закончился победой сторонников перехода с парламентской на президентскую форму правления. Ожидается, что с новыми полномочиями глава государства может провести в Турции референдум о восстановлении смертной казни.