Афганские силовики за два дня ликвидировали 40 боевиков, еще 20 ранены

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Правительственные силы Афганистана ликвидировали по меньшей мере 40 боевиков радикального движения "Талибан"* за последние два дня, еще 20 получили ранения, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на полицию.

"В общей сложности 40 боевиков "Талибана"* были ликвидированы, еще 20 получили ранения в боях между "Талибаном"* и правительственными силами в северной провинции Кундуз за последние два дня", — цитирует агентство слова главы полиции Кундуза Абдулы Хамида.

Хамид также подтвердил, что в ходе боев погибли четверо военнослужащих и еще 17 получили ранения.

В конце апреля "Талибан"* объявил о начале "весеннего наступления" в Афганистане.

* Террористическая группировка, запрещена в России.