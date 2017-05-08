Мировые лидеры поздравили Макрона с победой на выборах во Франции

Лидер движения En Marche Эммануель Макрон с женой празднуют победу на президентских выборах перед Лувром в Париже

Лидер движения En Marche Эммануель Макрон с женой празднуют победу на президентских выборах перед Лувром в Париже

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Основатель движения "Вперед", экс-министр экономики Эммануэль Макрон победил во втором туре президентских выборов во Франции, набрав более 66% голосов, таким образом он одержал верх над кандидатом от партии "Национальный фронт" Мари Ле Пен, свидетельствуют данные МВД.

Мировые лидеры поздравили Макрона с избранием на высший руководящий пост.

© REUTERS / Philippe Wojazer Лидер движения "En Marche" Эммануель Макрон с женой во время своей победной речи перед Лувром в Париже © REUTERS / Philippe Wojazer Лидер движения "En Marche" Эммануель Макрон с женой во время своей победной речи перед Лувром в Париже

"Поздравления народу Франции, поздравления Эммануэлю Макрону. Важная победа для Европы",- написал президент Кипра Никос Анастасиадис на французском языке в своем аккаунте в твиттере и на странице в Facebook.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поздравил Макрона с избранием на пост и выразил уверенность в сохранении тенденции к укреплению союзнических отношений двух стран.

"Жду начала совместной работы с президентом Макроном, чтобы вместе противостоять вызовам, стоящим перед двумя нашими демократиями", — говорится в заявлении Нетаньяху, которое распространила его пресс-служба.

В числе угроз глава правительства выделил проблему "радикального исламистского терроризма, наносящего удары по Парижу, Иерусалиму и многим городам во всем мире".

"Франция и Израиль — давние союзники, и я уверен, что мы продолжим углублять наши отношения", — сказал Нетаньяху.

Премьер-министр Польши Беата Шидло также поздравила Макрона с победой и пригласила его посетить Польшу.

"Поздравляю французов с выбором и уже сегодня приглашаю президента Макрона в Польшу", — написала Шидло в своем аккаунте в Twitter.

Ранее Макрона уже поздравил президент Польши Анджей Дуда. Он выразил надежду "на плодотворное сотрудничество в сфере восстановления доверия европейцев к процессу европейской интеграции".

Премьер-министр Индии Нарендра Моди назвал "убедительной" победу Макрона на выборах.

"С нетерпением жду тесно работы с избранным президентом для дальнейшего укрепления индийско-французских связей", — написал Моди в сообщении в Twitter, адресованном Макрону.

Поздравительное послание Макрону направил и президент Армении Серж Саргсян, сообщает его пресс-служба.

"Сердечно поздравляю Вас с убедительной победой на выборах Президента Французской Республики и избранием на высший пост главы государства", — говорится в послании.

Саргсян выразил уверенность, что основанные на многовековой армяно-французской дружбе отношения между двумя странами продолжат развиваться. Он подчеркнул, что Армения ценит усилия Франции, направленные на мирное урегулирование нагорно-карабахского конфликта и утверждение мира в регионе.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев направил телеграмму Эммануэлю Макрону в связи с его избранием на пост президента Франции, сообщила его пресс-служба.

"Уверен, что под Вашим руководством Франция достигнет новых выдающихся успехов на пути своего процветания", — говорится в телеграмме, которую цитирует пресс-служба.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев в своем поздравлении Макрону выразил уверенность в развитии узбекско-французского партнерства, сообщила в понедельник пресс-служба МИД республики.

По данным пресс-службы, в своем послании Мирзиеев выразил уверенность, что деятельность Макрона "на этом высоком и ответственном посту будет направлена на дальнейшее развитие традиционно дружественного и плодотворного узбекско-французского партнерства на принципах взаимного уважения, равноправия и доверия".