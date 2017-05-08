Глава СММ ОБСЕ требует реакции ДНР после домогательств к сотруднице миссии

ВЕНА, 8 мая — РИА Новости. Глава Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на востоке Украины посол Эртугрул Апакан осуждает попытки сексуального домогательства в отношении одной из сотрудниц патруля наблюдателей со стороны ополченца в Донецкой народной республике, требуя ответа от руководства ДНР. Об этом говорится в заявлении Апакан, распространенном в понедельник пресс-службой организации.
"Вместе со всеми государствами-участниками, СММ ОБСЕ осуждает все формы насилия в отношении женщин. Этот последний инцидент, в ходе которого человек, вооруженный автоматом, запугивал безоружную гражданскую женщину — члена патруля СММ, делая комментарии сексуального характера, требует скорейшего и недвусмысленного ответа так называемой "Донецкой народной республики",- заявил Апакан.
Реакция от властей ДНР должна включать в себя идентификацию ответственного лица и применение к нему соответствующих мер, чтобы ситуация вновь не повторялась, говорится в заявлении.
Он добавил, что миссия "не потерпит никаких попыток запугать, унизить или иным образом вмешиваться в работу ее сотрудников".
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