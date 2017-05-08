МВД Грузии заявило, что не впускало "Ночных волков" в страну

ТБИЛИСИ, 8 мая – РИА Новости, Мэги Кикалейшвили. Заместитель главы МВД Грузии Шалва Хуцишвили в ответ на жалобы заявил, что ведомство не разрешало въезд в страну байкерам российского клуба "Ночные волки", однако пропускались другие мотоциклисты, прибывшие в страну с туристическими целями.

Ранее в МВД Грузии заявляли, что визит "Ночных волков" в Грузию нежелателен и "вызывает недовольство у жителей страны". В то же время грузинские оппозиционеры и пользователи соцсетей публикуют видеоматериалы из разных регионов страны, на которых сняты байкеры с символикой "Ночных волков". Грузинский оппозиционер из партии экс-президента Михаила Саакашвили "Единое национальное движение" Бесо Катамадзе опубликовал в соцсети Facebook видеозапись, на которой видно, как он и несколько молодых людей останавливают байкеров и срывают прикрепленные к мотоциклам георгиевские ленточки.

В грузинском МВД заявили, что при въезде в Грузию у байкеров не было никакой символики, доказывающей их членство в "Ночных волках".

"Несколько байкеров приехали в Грузию с туристическими целями. Ежедневно границу Грузии пересекают десятки байкеров с разными целями, некоторые по транзитным целям, некоторые — по туристическим. На тот момент никакой информации и атрибутики, доказывающей их членство в "Ночным волках", не было ", — заявил Хуцишвили.

"Что касается организованного шествия "Ночных волков" или какого-нибудь перформанса с их стороны, мы заявили о том, что это было бы нежелательным, поэтому их большой части был отказан въезд в страну", — отметил замглавы МВД.