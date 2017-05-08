На Украине объяснили, почему собираются сделать 9 мая рабочим днем

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Директор Украинского института национальной памяти (УИНП) Владимир Вятрович объяснил инициативу ведомства о переносе выходного дня с 9 на 8 мая необходимостью "воспитания молодого поколения".

Об этом украинский эксперт написал в колонке для издания "Апостроф".

Вятрович рассчитывает, что уже в следующем году выходной день на Украине перенесут с 9 на 8 мая. С его точки зрения, такой перенос станет продолжением кампании по "переформатированию старых советских праздников" для молодого поколения.

Переубеждать пожилых людей, почти всю жизнь проживших в СССР, смысла нет, однако необходимо не допустить возрождения на Украине "советских традиций" в будущем, заявил глава УИНП.

По его мнению, на Украине "быстро избавились от советской и российской символики в виде георгиевской ленты" и украинское общество готово к дальнейшим изменениям.

С 2015 года 8 мая на Украине отмечается День памяти и примирения в знак солидарности с европейскими странами, которые отмечают в этот день капитуляцию нацистской Германии.

Ранее Украинский институт национальной памяти представил законопроект об отмене на Украине трех государственных праздников: Международного женского дня (8 марта), Международного дня трудящихся (1 мая) и Дня Победы (9 мая).

9 мая отмечается 72-я годовщина победы Советского Союза в Великой Отечественной войне. В этот день в Киеве запланировано проведение акции "Бессмертный полк". Украинские националисты из организации "Добровольческое движение ОУН"* заявили о том, что собираются сорвать шествие и провести собственную акцию под названием "Смертный полк". В Службе безопасности Украины (СБУ) пообещали, что не допустят провокаций.

*Экстремистская организация, запрещенная в России.