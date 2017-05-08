За Макрона проголосовало меньшинство зарегистрированных избирателей

ПАРИЖ, 8 мая — РИА Новости. Основатель движения "Вперед" Эммануэль Макрон одержал верх во втором туре президентских выборов во Франции, не набрав абсолютного большинства голосов зарегистрированных избирателей, свидетельствуют опубликованные на сайте МВД данные.

Данные МВД, которое отвечает за организацию выборов, свидетельствуют, что за Макрона проголосовало 43,63% от общего числа зарегистрированных во Франции избирателей (порядка 47,6 миллиона человек).

Свои голоса Макрону отдали более 20 миллионов 753 тысяч избирателей (66,1%), лидеру партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен – более 10 миллионов 643 тысяч избирателей (33,9%).

Финальная явка составила 74,56% (почти 35,5 миллиона избирателей). Показатель воздержавшихся от голосования составил 25,44%. По уточненным данным МВД, 6,35% избирателей проголосовали пустым бюллетенем, а 2,21% бюллетеней были признаны испорченными.

Ожидается, что Конституционный совет утвердит окончательные результаты выборов в середине недели.