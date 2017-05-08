Facebook будет бороться с фейковыми новостями перед выборами в Британии

ЛОНДОН, 8 мая – РИА Новости, Мария Табак. Социальная сеть Facebook объявила о программе борьбы с так называемыми фейковыми новостями в преддверии досрочных всеобщих выборов в Великобритании, которые пройдут 8 июня.

Соответствующая реклама с советами, как распознать недостоверную информацию, в понедельник появилась в газетах Telegraph Guardian , а также в распространяемой бесплатно Metro. Аналогичные рекламы Facebook уже ранее публиковал в немецких и французских изданиях.

"Люди хотят видеть в Facebook достоверную информацию, и того же хотим и мы. Поэтому мы делаем все возможное для решения проблемы фейковых новостей. Для того, чтобы люди замечали фейковые новости, мы даем всем полезные советы относительно того, как распознать недостоверную информацию", — приводит газета Financial Times слова директора по стратегии Facebook в Великобритании Саймона Милнера.

В число десяти основных советов входит рекомендация обращать внимание на сомнительные интернет-адреса и подвергшиеся обработке фотографии, а также на тон публикаций.

Facebook после предвыборной кампании в США, которая сопровождалась недостоверными публикациями в СМИ, объявил "войну" фейковым новостям во всем мире и привлек к сотрудничеству различные американские, немецкие и французские компании, занимающиеся проверкой информации.