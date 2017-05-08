В Италии изучают сообщения о гибели 80 мигрантов в ливийских водах

РИМ, 8 мая — РИА Новости, Александр Логунов. Итальянская прокуратура получила сведения о гибели 80 нелегальных мигрантов в ливийских водах и изучает информацию для открытия расследования, сообщил заместитель прокурора сицилийской провинции Рагуза Марко Рота.

Ранее итальянские СМИ сообщили, что кораблекрушение унесло жизни 80 человек, отправившихся от побережья Ливии к берегам Италии на надувной лодке. Из-за перегруза судно стало набирать воду и вскоре затонуло. Прибывшие на место крушения спасатели вытащили живыми 40 мигрантов и доставили их в порт Поццалло неподалеку от города Рагуза.

"Нам не поступало письменной информации, мне сообщили об этом как о новости. И, судя по всему, 80 мигрантов затонули до прибытия помощи в территориальных водах Ливии, а не Италии, тогда это вопрос вне нашей юрисдикции. В любом случае, для начала расследования устных сведений недостаточно, мы ожидаем подтверждения", — заявил Рота РИА Новости по телефону.

Минувшие выходные ознаменовались резким всплеском активности нелегальных мигрантов, пытающихся переплыть пролив между Африкой и южным побережьем Италии. За двое суток было спасено около 6 тысяч человек.

Европа переживает самый серьезный со времен Второй мировой войны миграционный кризис, вызванный в первую очередь рядом вооруженных конфликтов и острыми экономическими проблемами в странах Ближнего Востока и Северной Африки.

Международная организация по миграции (IOM) сообщила, что в текущем году в Европу морским путем уже прибыли более 43 тысяч беженцев, причем 1089 человек погибли при попытках пересечь Средиземное море.