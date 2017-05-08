Депутат Госдумы: Францию "завалит нежелательными поселенцами" при Макроне

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Слабая Франция во главе с новым президентом Эммануэлем Макроном выгодна всем, кроме самих французов: Германия при нем усилит свои позиции в Евросоюзе, а сама Франция превратится в страну беженцев из арабских стран, считает вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев (ЛДПР).

В воскресенье во Франции прошел второй тур президентских выборов. Макрон одержал верх с результатом 66,06%, свидетельствуют данные МВД по стране после обработки 99,99% бюллетеней.

"Всем, кроме французов, слабая Франция нужна и интересна. При Макроне страна будет плыть по течению европейских решений. Не будет проявлять должной самостоятельности. И не будет ни в чем перечить тем предложениям и решениям, которые будут приниматься на уровне США и Европейского союза. Учитывая, что Франция до сегодняшнего дня остаётся одной из основных стран Евросоюза, которая могла бы диктовать условия и вести независимую политику, то, я думаю, что при Макроне этого не будет точно и Германия усилит свои позиции, как лидера Евросоюза", — сказал Лебедев РИА Новости в понедельник.

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По его мнению, теперь всем будет очевидно, что если какие-то решения необходимы со стороны ЕС, то необходимо договариваться с Германией, в других случаях разговаривать надо с США. "Все остальное уже неважно. Германии, естественно, это интересно, потому что она усилит свои позиции. Она всегда стремилась к превосходству над остальными странами. И естественно фрау Меркель, которая идёт в сентябре на выборы, слабая Франция рядом под боком интересна, потому что на её фоне она, может быть, сможет каким-то образом попытаться и вновь переизбраться", — сказал парламентарий.

Кроме того, как считает Лебедев, при Макроне Францию завалит поток беженцев, мигрантов и нежелательных для страны поселенцев. Он отметил, что уже сейчас можно наблюдать, что у тех, кто недавно был в Париже, впечатления исключительно отрицательные. "На каждом углу сидят беженцы, жгут костры, мусор, грязь, вонь. Париж превратился в город сирийских беженцев. А скоро в страну беженцев из арабских стран превратится вся Франция, потому что Макрон не в состоянии принимать жёстких решений, потому что Евросоюз сказал: "Мы принимаем беженцев", значит, Франция будет их принимать, и французы скоро с ума сойдут от их количества", — заключил вице-спикер Госдумы.