Депутат Госдумы: Францию "завалит нежелательными поселенцами" при Макроне

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Слабая Франция во главе с новым президентом Эммануэлем Макроном выгодна всем, кроме самих французов: Германия при нем усилит свои позиции в Евросоюзе, а сама Франция превратится в страну беженцев из арабских стран, считает вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев (ЛДПР).
"Всем, кроме французов, слабая Франция нужна и интересна. При Макроне страна будет плыть по течению европейских решений. Не будет проявлять должной самостоятельности. И не будет ни в чем перечить тем предложениям и решениям, которые будут приниматься на уровне США и Европейского союза. Учитывая, что Франция до сегодняшнего дня остаётся одной из основных стран Евросоюза, которая могла бы диктовать условия и вести независимую политику, то, я думаю, что при Макроне этого не будет точно и Германия усилит свои позиции, как лидера Евросоюза", — сказал Лебедев РИА Новости в понедельник.
По его мнению, теперь всем будет очевидно, что если какие-то решения необходимы со стороны ЕС, то необходимо договариваться с Германией, в других случаях разговаривать надо с США. "Все остальное уже неважно. Германии, естественно, это интересно, потому что она усилит свои позиции. Она всегда стремилась к превосходству над остальными странами. И естественно фрау Меркель, которая идёт в сентябре на выборы, слабая Франция рядом под боком интересна, потому что на её фоне она, может быть, сможет каким-то образом попытаться и вновь переизбраться", — сказал парламентарий.