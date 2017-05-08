В Испании из-за обрушения надувного замка погиб ребенок, еще шесть ранены

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Один ребенок погиб, еще шестеро получили ранения в результате обрушения надувного замка в одном из испанских ресторанов, сообщает издание Pais.

По данным газеты, инцидент произошел в воскресенье в ресторане Caldes de Malavella в Жироне. Надувной замок, в котором играли дети, достигал порядка 40 метров в высоту. После того, как он обрушился, детей отбросило на расстояние от 10 до 20 метров.

Как сообщается, шестилетняя и девятилетняя девочки в критическом состоянии были доставлены на вертолете скорой помощи в больницы Барселоны. Одна из них позднее ночью скончалась, вторая находится в реанимации.

По информации издания, еще пять детей в возрасте от двух до 11 лет были доставлены в местную больницу. "Все находятся в состоянии средней тяжести, кроме одной шестилетней девочки, чье состояние более серьезное, но ее жизни ничего не угрожает", — цитирует издание слова представителя больницы Vall d'Hebron в Жироне.

На данный момент причины произошедшего выясняются. Свои соболезнования семье погибшей девочки выразил глава Женералитета Карлес Пучдемон в микроблоге Twitter.

L'alcalde de Caldes de Malavella afirma que el castell inflable no tenia el permís de l'ajuntament https://t.co/lBFuDv6KhI pic.twitter.com/YK85FtyylW — El Món (@MonDiari) 8 мая 2017 г.

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