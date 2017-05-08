К Новой Каледонии движется усилившийся до пятой категории циклон "Донна"

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Усилившийся до самой мощной, пятой категории тропический циклон "Донна" приближается к Новой Каледонии в Тихом океане, сообщает метеорологическое бюро соседнего государства Вануату.

По данным метеорологов, сила ветра в настоящий момент составляет 215 километров в час с порывами до 300 километров в час. Циклон движется на юг со скоростью около 12 километров в час.

На выходных циклон "Донна" обрушился на северную группу островов Вануату, повредив здания и вышку мобильной связи. Департамент по метеорологии и геологическим опасностям Вануату все еще пытается оценить масштаб урона, но контакт с некоторыми отдаленными населенными пунктами отсутствует, сообщает Radio New Zeland.

Представитель Красного креста сообщила, что урон был нанесен посевам, а источники воды оказались загрязнены. По ее словам, около тысячи местных жителей остаются в центрах эвакуации, так как опасность еще не миновала.

В свою очередь в Новой Каледонии из-за приближения циклона была объявлена тревога в северных провинциях, а также на островах Увеа и Лифу. Утром понедельника рейсы из местных аэропортов были отменены, а школы останутся закрыты по меньшей мере до завтрашнего дня.