В Одессе демонтировали памятный камень маршалу Жукову

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. В Одессе демонтировали закладной камень, на месте которого планировалась установка памятника маршалу Георгию Жукову, пишет местный интернет-портал "Пушкинская.net".

Сотрудники коммунальных служб демонтировали камень под давлением активистов из националистических организаций, сообщает издание. В первый раз памятный знак убрали в апреле в рамках мероприятий по декоммунизации, но затем вернули на место.

По данным издания, закладной камень к памятнику в честь советского маршала был установлен местным отделением Коммунистической партии Украины (КПУ) в октябре 2012 года. С 2015 года деятельность КПУ на Украине запрещена.

9 мая отмечается 72-я годовщина победы Советского Союза в Великой Отечественной войне. В Киеве в этот день запланирована акция "Бессмертный полк". Украинские националисты из организации "Добровольческое движение ОУН"* заявили, что планируют сорвать шествие и провести акцию под названием "Смертный полк". Служба безопасности Украины (СБУ) пообещала не допустить провокаций во время памятного шествия.

*Экстремистская организация, запрещенная в России.