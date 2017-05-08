Одно из сел на юге ДНР обесточено из-за обстрела

ДОНЕЦК, 8 мая — РИА Новости. Село Коминтерново на юге самопровозглашенной Донецкой народной республики обесточено в результате вечернего обстрела, сообщили РИА Новости в Саханской сельской администрации.

"Вечером был обстрел, Коминтерново обесточено", — сказали в сельской администрации.

Информация о разрушениях уточняется.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается среди прочего в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются обстрелы.