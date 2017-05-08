Утечка писем из штаба Макрона осложнит его президентство, считают в Госдуме

Лидер движения En Marche Эммануель Макрон, победивший на президентских выборах во Франции, во время своей победной речи перед Лувром в Париже

Лидер движения En Marche Эммануель Макрон, победивший на президентских выборах во Франции, во время своей победной речи перед Лувром в Париже

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Крупная утечка электронных писем предвыборного штаба нового лидера Франции Эммануэля Макрона может серьезно осложнить первые дни его президентства и повлиять на репутацию политика, считает депутат Госдумы, член депутатской группы по связям с парламентом Французской республики Евгений Ревенко.

Ранее организация WikiLeaks сообщила о крупной утечке электронных писем штаба кандидата в президенты Франции Эммануэля Макрона. Речь идет о сотнях тысяч электронных писем, фото и приложений, датированных периодом до 24 апреля 2017 года, около девяти гигабайт в целом, отмечает WikiLeaks. Команда Макрона осудила хакерские атаки на электронную почту и заявила о том, что. помимо реальных писем, были опубликованы фейковые документы.

"Есть важное обстоятельство, которое, как я полагаю, безусловно, омрачит первые дни президентства Макрона — это вскрытая переписка и то, что в ней содержится. Это те репутационные бомбы, которые сейчас будут возникать в связи с утечкой переписки", — сказал Ревенко РИА Новости.

Он подчеркнул, что только сейчас это все будет анализироваться и публиковаться, поскольку после того, как вскрылась эта переписка, французские СМИ по понятным причинам взяли паузу, чтобы минимизировать влияние на результат голосования. "Но сейчас, зная французскую прессу, мы можем предполагать, что теперь, после обсуждения результатов выборов, эта переписка будет одной из самых важных и серьезных тем, и получается, что это будет сопровождать президентство Макрона буквально с первых дней", — отметил Ревенко, добавив, что эта тема, по его мнению, "будет еще долго находиться в повестке".

В воскресенье прошел второй тур выборов президента Франции. Первый тур состоялся 23 апреля, борьбу продолжили лидер движения "Вперед", экс-министр экономики страны Эммануэль Макрон, который набрал 24,01% голосов, и кандидат от партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен с 21,3% голосов. Макрон одержал верх во втором туре президентских выборов с результатом 66,06%, свидетельствуют данные МВД по стране после обработки 99,99% бюллетеней.