На дороге к Саур-Могиле в ДНР перед проездом Захарченко прогремели взрывы

ШАХТЕРСК (ДНР), 8 мая — РИА Новости. Два взрыва произошли на дороге к мемориальному комплексу "Саур-Могила" в самопровозглашенной ДНР незадолго до проезда кортежа главы республики Александра Захарченко, передает с места событий корреспондент РИА Новости.

Взрывы произошли на единственной дороге к мемориальному комплексу за несколько минут до того, как по ней должна была проехать колонна с журналистами. По этой же дороге должен был двигаться кортеж главы республики Александра Захарченко.

Пострадавших нет. Участок трассы перекрыт.

Мероприятия у мемориала "Саур-Могила" в честь празднования 72-й годовщины победы в Великой Отечественной войне были намечены на 8 мая. Захарченко, а также спикер парламента республики Денис Пушилин, главы министерств и ведомств и другие официальные лица должны были принять участие в торжественной части мероприятия.

Сообщалось, что в районе кургана и на самой "Саур-Могиле" усилены меры безопасности.

В памятных мероприятиях должны были участвовать несколько десятков тысяч жителей самопровозглашенной республики. В программе запланирован молебен по погибшим у кургана в 1943 году красноармейцам и ополченцам ДНР, которые погибли в боях с украинскими силовиками летом 2014 года. Для ветеранов Великой Отечественной войны должен был пройти праздничный концерт.

Мемориальный комплекс "Саур-Могила" возвели после Великой Отечественной войны на кургане, где шли ожесточенные бои. После взятия высоты войсками Красной Армии началось освобождение Донбасса от немецких войск.

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