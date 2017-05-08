На дороге к Саур-Могиле в ДНР перед проездом Захарченко прогремели взрывы

ШАХТЕРСК (ДНР), 8 мая — РИА Новости. Два взрыва произошли на дороге к мемориальному комплексу "Саур-Могила" в самопровозглашенной ДНР незадолго до проезда кортежа главы республики Александра Захарченко, передает с места событий корреспондент РИА Новости.
Пострадавших нет. Участок трассы перекрыт.
Мероприятия у мемориала "Саур-Могила" в честь празднования 72-й годовщины победы в Великой Отечественной войне были намечены на 8 мая. Захарченко, а также спикер парламента республики Денис Пушилин, главы министерств и ведомств и другие официальные лица должны были принять участие в торжественной части мероприятия.
Сообщалось, что в районе кургана и на самой "Саур-Могиле" усилены меры безопасности.
В памятных мероприятиях должны были участвовать несколько десятков тысяч жителей самопровозглашенной республики. В программе запланирован молебен по погибшим у кургана в 1943 году красноармейцам и ополченцам ДНР, которые погибли в боях с украинскими силовиками летом 2014 года. Для ветеранов Великой Отечественной войны должен был пройти праздничный концерт.
Мемориальный комплекс "Саур-Могила" возвели после Великой Отечественной войны на кургане, где шли ожесточенные бои. После взятия высоты войсками Красной Армии началось освобождение Донбасса от немецких войск.
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