Оппозиция Венесуэлы не будет участвовать в учредительном собрании

МЕХИКО, 8 мая – РИА Новости. Венесуэльская оппозиция не примет участия в работе национального учредительного собрания, созываемого по инициативе президента Николаса Мадуро, заявил в воскресенье один из ее лидеров, губернатор штата Миранда Энрике Каприлес.

Ранее на фоне многодневных протестов оппозиции Мадуро объявил и подписал указ о созыве учредительного собрания. Согласно конституции Венесуэлы, источник власти в стране — народ Венесуэлы, и эта власть может осуществляться через национальное учредительное собрание, созываемое для изменения государственного строя, создания нового порядка и составления новой конституции. В свою очередь депутат Энри Рамос Альюп заявил, что решение главы государства является очередной главой продолжающегося государственного переворота.

"Это не учредительное собрание, было бы плохо, если бы мы участвовали в этом процессе обмана, мы не будем делать венесуэльцев участниками этой аферы", — приводит мексиканский портал Financiero заявление Каприлеса.

Протесты в Венесуэле начались 4 апреля после решения Верховного суда серьезно ограничить власть оппозиционной Национальной ассамблеи. Решение было отменено, но сторонники оппозиции вышли на улицы с требованием отставки членов суда и проведения досрочных выборов. Теперь они протестуют и против созыва учредительного собрания, считая это попыткой изменить конституцию. В итоге число погибших в уличных столкновениях уже приближается к 40.