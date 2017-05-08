В Китае создали программу для предотвращения утечек с телефонов солдат

ПЕКИН, 8 мая – РИА Новости, Жанна Манукян. Китайские военные разрабатывают специальную программу отслеживания мобильных телефонов, которая будет автоматически информировать власти, если военнослужащие будут выдавать секретную информацию, сообщают китайские СМИ.
Программа автоматически будут отправлять сообщения, если зафиксирует любое нарушение установленных правил пользования интернетом.
Кроме того, программа позволяет отслеживать номер телефона каждого пользователя и модель телефона.
В настоящее время программа находится на стадии тестирования.
Отмечается, что одной из главный целей разработки этой программы является разрешение вопросов, связанных с рисками утечки конфиденциальной информации. Как отмечает агентство, в прошлом ограничения на пользование мобильными телефонами были причиной жалоб китайских военнослужащих.