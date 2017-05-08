В Китае создали программу для предотвращения утечек с телефонов солдат

ПЕКИН, 8 мая – РИА Новости, Жанна Манукян. Китайские военные разрабатывают специальную программу отслеживания мобильных телефонов, которая будет автоматически информировать власти, если военнослужащие будут выдавать секретную информацию, сообщают китайские СМИ.

Как пишет China News , программу можно устанавливать и удалять дистанционно, c ее помощью можно запретить доступ к определенным вебсайтам, устанавливать ограничения на часы пользования и отслеживать определенные слова.

Программа автоматически будут отправлять сообщения, если зафиксирует любое нарушение установленных правил пользования интернетом.

Кроме того, программа позволяет отслеживать номер телефона каждого пользователя и модель телефона.

В настоящее время программа находится на стадии тестирования.

Отмечается, что одной из главный целей разработки этой программы является разрешение вопросов, связанных с рисками утечки конфиденциальной информации. Как отмечает агентство, в прошлом ограничения на пользование мобильными телефонами были причиной жалоб китайских военнослужащих.