Губернатор Техаса запретил в штате "города-убежища" для беженцев

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Губернатор американского штата Техас Грег Эббот подписал закон, который запрещает "города-убежища" для беженцев, а также позволяет сотрудникам полиции узнавать иммиграционный статус у любого человека, которого они останавливают.

Как отмечает телеканал Fox News, губернатор Техаса заранее не сделал какого-либо публичного уведомления о том, что намерен подписать закон, транслируя это через социальную сеть Facebook.

Tonight I signed the law that bans sanctuary cities in Texas. Stiff penalties for violators. #txlege #tcot pic.twitter.com/MeVSCpg2oR — Greg Abbott (@GregAbbott_TX) 8 мая 2017 г.

"Сегодня вечером я подписал закон, который запрещает города-убежища в Техасе. Суровые наказания нарушителям", — написал Эббот на своей странице в Twitter. В ходе трансляции на Facebook он отметил, что любым официальным лицам, в том числе сотрудникам полиции, которые откажутся выполнять положение закона, может грозить увольнение и даже тюремный срок.

Ранее администрация США приняла решение отказывать в федеральном финансировании так называемым "городам-убежищам", власти которых не выдают нелегальных иммигрантов правоохранительным органам. Президент страны Дональд Трамп назвал такие города "очень опасными и очень плохими". По его словам, все "сотрудники правоохранительных органов считают, что такие города — это катастрофа".